Разведывательные «Орланы» превратили в носителей FPV-дронов

ТАСС: Разведывательные БПЛА «Орлан» используют для доставки FPV-дронов

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Орлан-10» превратили в носителей FPV-дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Аппараты "Орлан-10" действительно используются для доставки FPV-дронов. У нас существует целая линейка ударных нагрузок, и дроны-камикадзе — один из вариантов», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая тактика позволяет значительно увеличить дальность действия дронов-камикадзе, которые наносят удары в глубине фронта противника.

Ранее в сети появились фотографии «Орланов» с подвешенными под крылом FPV-дронами.

В августе стало известно, что БПЛА «Орлан-10» получили камеру заднего вида для защиты от дронов-перехватчиков. Российские беспилотники оснащают системами, которые автоматически дают команду на уклонение при появлении зенитного дрона.