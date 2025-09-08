Наука и техника
17:13, 8 сентября 2025Наука и техника

Разведывательные «Орланы» превратили в носителей FPV-дронов

ТАСС: Разведывательные БПЛА «Орлан» используют для доставки FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Орлан-10» превратили в носителей FPV-дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Аппараты "Орлан-10" действительно используются для доставки FPV-дронов. У нас существует целая линейка ударных нагрузок, и дроны-камикадзе — один из вариантов», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая тактика позволяет значительно увеличить дальность действия дронов-камикадзе, которые наносят удары в глубине фронта противника.

Ранее в сети появились фотографии «Орланов» с подвешенными под крылом FPV-дронами.

В августе стало известно, что БПЛА «Орлан-10» получили камеру заднего вида для защиты от дронов-перехватчиков. Российские беспилотники оснащают системами, которые автоматически дают команду на уклонение при появлении зенитного дрона.

