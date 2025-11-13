Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:39, 13 ноября 2025Наука и техника

Российские «Орланы» покажут в Дубае

СТЦ покажет применяемые в зоне СВО беспилотники «Орлан» на выставке в Дубае
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые активно применяются в зоне СВО, покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Специальный технологический центр (СТЦ), передает ТАСС.

«В составе экспозиции СТЦ планирует представить натурные образцы БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", предназначенные для мониторинга объектов в труднодоступных местностях», — говорится в сообщении.

Также СТЦ продвигает на зарубежный рынок комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-504А-Э и РБ-504П-Э, комплекс технического мониторинга 1К149 и обнаружитель дронов «Филин-И».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре источник ТАСС сообщил, что беспилотники «Орлан» превратили в носителей FPV-дронов. Аппараты подвешивают под крыло и запускают при подлете к позициям противника. Это увеличивает дальность FPV-квадрокоптеров.

В августе стало известно, что разведывательные «Орланы» получили камеру для защиты от дронов-перехватчиков. При обнаружении аппарата противника беспилотник совершает маневр уклонения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости