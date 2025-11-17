Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

У самолета Superjet 100 оборвалась обшивка двигателя на рейсе в Благовещенск

У самолета Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Россия» с десятками пассажиров на борту оборвалась обшивка двигателя во время полета. Техническая неисправность попала на видео, его публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 15 ноября, на рейсе из Владивостока в Благовещенск. На размещенных в сети кадрах, снятых сидевшими у иллюминатора пассажирами, видна отлетевшая створка мотогондолы второго двигателя.

Один из очевидцев вызвал старшую бортпроводницу и рассказал ей о происшествии. Она проинформировала о ситуации командира воздушного судна, который принял решение посадить лайнер в Хабаровске. После выработки топлива самолет благополучно приземлился на запасном аэродроме этого российского города.

Как пишет источник, отвалившиеся части капота нашли сразу в двух местах. Один фрагмент лежал у взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту вылета, а другой — на ВПП в аэропорту посадки.

На послеполетном осмотре SSJ 100 специалисты обнаружили различные повреждения, в том числе элементов его конструкции. Борт отстранили от эксплуатации для выполнения ремонтных работ.

По данным Telegram-канала, это уже третий подобный случай с самолетами SSJ 100 за последние несколько лет. Расследование Росавиации оба раза показало одну и ту же причину — незакрытие стяжных замков капота инженерно-техническим персоналом после выполнения техобслуживания.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково объявили тревогу из-за задымления в самолете Superjet 100 авиакомпании «Россия». На борту лайнера находилось 80 пассажиров, их эвакуировали.

