В российском аэропорту объявили тревогу из-за задымления в самолете

В Пулково объявили тревогу из-за задымления в самолете авиакомпании «Россия»
Алина Черненко

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково объявили тревогу из-за задымления в самолете авиакомпании «Россия». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что вечером 16 ноября в воздушную гавань поступил доклад от командира прилетевшего из Екатеринбурга Superjet 100 о задымлении в салоне неизвестного происхождения. Кроме того, на дисплее предупреждений высветилось сообщение об отказе устройства охлаждения воздуха в системе кондиционирования.

Самолет остановили на рулежной дорожке для штатной высадки 80 пассажиров, которых вскоре доставили в терминал. На послеполетном осмотре специалисты обнаружили инородный предмет в первом двигателе Superjet. Борт отстранили от эксплуатации для более детального осмотра и выполнения работ.

Ранее в октябре вылетевший из Турции в Великобританию самолет экстренно сел в Румынии из-за опасного для жизни дыма. Четырем пассажирам пришлось оказывать медицинскую помощь после посадки.

