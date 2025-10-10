Путешествия
Вылетевшие из Турции в Лондон пассажиры отравились дымом на борту самолета

Летевший из Стамбула борт British Airways экстренно сел в Румынии из-за дыма
Вылетевший из Турции в Великобританию пассажирский самолет экстренно сел в Румынии из-за опасного для жизни дыма. Об этом сообщило издание The Sun.

9 октября Airbus авиакомпании British Airways, летевший из Стамбула в Лондон, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды после того, как четыре пассажира отравились дымом. На борту самолета находились 142 человека.

Прибывшие после посадки медики оказали помощь пострадавшим. Остальных эвакуировали. При этом British Airways сообщила, что изменение маршрута было вызвано «технической проблемой», данных о задымлении или госпитализациях в распоряжении перевозчика якобы нет.

Однако министерство здравоохранения Румынии подтвердило появление угарного газа в самолете. Предполагается, что четверо пострадавших были бортпроводниками.

Ранее самолет с 259 пассажирами на борту резко сменил курс из-за дыма в кабине пилотов. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta Air Lines из Лондона в Бостон, США.

