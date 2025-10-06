Самолет с 259 пассажирами на борту резко сменил курс из-за дыма в кабине пилотов

PYOK: Летевший в Бостон самолет Delta сменил курс из-за дыма в кабине пилотов

Самолет, летевший из Великобритании в США, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 5 октября, на рейсе авиакомпании Delta Air Lines из Лондона в Бостон. Всего через несколько минут после взлета дым начал заполнять кабину пилотов, и экипаж решил развернуть воздушное судно в небе. Пассажирам сообщили, что на борту возникла неизвестная механическая проблема.

После приземления в аэропорту Хитроу лайнер встретили экстренные службы. 259 пассажиров рейса доставили на автобусах в терминал.

По данным издания, это случилось всего через несколько дней после того, как стало известно, что базирующаяся в Атланте авиакомпания заменяет сотни «вспомогательных силовых установок» на своих самолетах серии Airbus A320 в рамках мер по предотвращению загрязнения воздуха. В материале также говорится, что широкофюзеляжный лайнер был доставлен с завода Airbus в Тулузе, Франция, в мае 2021 года.

В конце сентября пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту. Он проник в кабину пилотов при наборе высоты.