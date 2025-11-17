Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 17 ноября 2025Силовые структуры

Роман россиянки закончился пулевым ранением

Житель Ингушетии прострелил ногу сестре, заподозрив в отношениях с парнем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Житель Ингушетии прострелил ногу своей сестре — он решил, что девушка завела роман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 49-летний Мурад заметил изменения в поведении родственницы и заподозрил, что та без спроса начала с кем-то встречаться. Во время одной из ссор он запретил сестре идти гулять с подругами, но она не послушала. Тогда мужчина решил припугнуть девушку травматом и случайно попал ей в ногу.

Суд приговорил его к условному лишению свободы на полгода.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в 15-летнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости