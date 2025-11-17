Роман россиянки закончился пулевым ранением

Житель Ингушетии прострелил ногу сестре, заподозрив в отношениях с парнем

Житель Ингушетии прострелил ногу своей сестре — он решил, что девушка завела роман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 49-летний Мурад заметил изменения в поведении родственницы и заподозрил, что та без спроса начала с кем-то встречаться. Во время одной из ссор он запретил сестре идти гулять с подругами, но она не послушала. Тогда мужчина решил припугнуть девушку травматом и случайно попал ей в ногу.

Суд приговорил его к условному лишению свободы на полгода.

