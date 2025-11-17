Наука и техника
Россия представит в ОАЭ обновленную версию РУК «Ланцет-Э»

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nickel nitride / Wikimedia

Российская компания ZALA представит на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ обновленную версию разведывательно-ударного комплекса (РУК) «Ланцет-Э». Об этом со ссылкой на производителя сообщает ТАСС.

Также на мероприятии будет продемонстрирована беспилотная гражданская авиационная система ZALA Т-20, предназначенная для мониторинга состояния протяженных объектов критической инфраструктуры. Отличительной особенностью разработки является использование машинного зрения, облегчающего работу операторов.

Также в компании сообщили, что продолжительность полета барражирующих боеприпасов РУК увеличили в два раза.

В мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заметила, что российские беспилотные летательные аппараты линейки «Ланцет» получили известность во всем мире после своего успеха в специальной военной операции.

