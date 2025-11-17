Россияне больше не смогут подать заявку на португальскую визу в 2025 году

Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год

Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год, свободных мест не осталось. Окошко с важным сообщением всплывает на официальном сайте центра.

«Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году. Приносим извинения за причиненные неудобства», — уточнили в визовом центре.

Россиянам также напомнили, что время обработки заявления на визу с момента поступления его в консульство может занимать 45 дней и более. Сроки рассмотрения требуется уточнять в посольстве.

Ранее стало известно, что от граждан России перестали принимать заявление на получение шенгенских виз в визовом центре Испании в Минске. Жители Белоруссии же могут подать заявление только по предварительной записи.

