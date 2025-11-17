Россиянина оштрафовали за песни Верки Сердючки

RT: Россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей за песни Верки Сердючки

Жителя Воронежской области оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как он включал песни Верки Сердючки. Об этом сообщает RT.

Речь идет о случае, когда в ночь с 2 на 3 ноября возле входа в местный клуб «Жара» играла музыка украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка.

Тогда председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку. Он назвал недопустимыми такие песни во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дело дошло до суда в Борисоглебске Воронежской области, который вынес решение о штрафе россиянину в размере 50 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации Российской армии.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина послушал песни на украинском языке в магазине и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.