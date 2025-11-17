Россиянина оштрафовали за песни Верки Сердючки

Жителя Воронежской области оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как он включал песни Верки Сердючки. Об этом сообщает RT.
Речь идет о случае, когда в ночь с 2 на 3 ноября возле входа в местный клуб «Жара» играла музыка украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка.
Тогда председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку. Он назвал недопустимыми такие песни во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
Дело дошло до суда в Борисоглебске Воронежской области, который вынес решение о штрафе россиянину в размере 50 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации Российской армии.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина послушал песни на украинском языке в магазине и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.