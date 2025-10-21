Россиянин послушал украинские песни в магазине и поплатился

В Крыму мужчина послушал песни на украинском языке в магазине и получил штраф

В Крыму мужчина послушал песни на украинском языке в магазине и поплатился. Россиянин получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, 57-летний гражданин включил песни, находясь возле магазина в селе Октябрьское. Какие именно мелодии это были, на суде не озвучили.

Мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. В ходе заседания суда крымчанин раскаялся и попросил прощение за свое поведение.

До этого стало известно, что жительница Иркутска назвала кровожадными тварями волонтеров, помогающих бойцам специальной военной операции (СВО), и поплатилась. Женщина попала в полицию на допрос. В своих постах в соцсетях она также поддерживала иноагентов, утверждает полиция. В отношении горожанки начали проводить проверку.