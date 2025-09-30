Россия
Россиянка назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров и поплатилась

Анна Щербакова
Фото: HAKINMHAN / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Иркутска назвала кровожадными тварями волонтеров, помогающих бойцам специальной военной операции (СВО), и поплатилась. Россиянка попала в полицию на допрос, об этом стало известно RT.

По данным агентства, женщина также высмеивала в соцсетях деятельность добровольцев. Она в своих постах поддерживала иноагентов, которые хотят свергнуть власть в России.

Комментариями горожанки заинтересовались и представители регионального следственного управления Следственного комитета России. В отношении иркутянки начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске матери не выжившего в бою солдата отказали в отправке на спецоперацию.

Еще раньше жительница Красноярского края отправилась на СВО вслед за мужем и сыном.

