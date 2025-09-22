Россиянка после смерти сына в бою решила сама отправиться на СВО и получила отказ

Россиянка после смерти сына в бою решила отправиться на СВО и получила отказ. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Сына горожанки не стало около года назад. После этого женщина решила продолжить его дело и отправиться на спецоперацию. С этой целью она обратилась в один из военкоматов.

Там просьбу женщины об отправке на СВО удовлетворить не смогли. Ей указали на невостребованность в зоне боевых действий ее профессии (россиянка работает продавцом). Кроме того, заявительнице указали, что участие в боевых действиях требует определенного уровня физической и психологической подготовки.

Ранее жительница Красноярского края ушла на СВО вслед за мужем и сыном. Она проходит службу в статусе добровольца и занимается реставрацией бронежилетов.