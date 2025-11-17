Актер Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука в новых «Мстителях»

Американский актер Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука в новых «Мстителях». Об этом сообщает издание Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Рихтмана.

По его словам, герой в исполнении актера появится в фильме «Мстители: Судный день». Отмечается, что один из фанатов заметил Магуайра в Лондоне, где снимают картину, что еще больше подогрело слухи о его участии в фильме.

Ранее Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат.

Актер вернулся к роли супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», премьера которого состоялась в 2021 году. По словам артиста, он обрадовался и был очень взволнован, когда ему позвонили с предложением снова сыграть Питера Паркера. «Я сразу же согласился приехать, чтобы сделать это. Не без нервов — знаете, возникли мысли о том, как это будет выглядеть и какой это будет опыт», — делился он.