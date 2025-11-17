Мир
Трамп поиздевался над бывшей соратницей

Трамп: Жизнь Тейлор Грин вряд ли кому-то нужна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поиздевался над своей бывшей соратницей, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Палм-Бич, штат Флорида, передает РИА Новости.

У главы государства спросили, что он думает о заявлениях Тейлор Грин, касающихся его агрессивных высказываний в ее адрес. По ее словам, из-за слов президента ей стало поступать много угроз.

«Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна», — ответил Трамп.

Ранее президент США обвинил Тейлор Грин в предательстве. По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

