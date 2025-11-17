В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

Песков ответил Писториусу, что милитаристская риторика все чаще звучит из Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможном начале войны между Москвой и НАТО. Заявление Пескова приводит РИА Новости.

Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России и подчеркнул, что высказывания в подобном тоне исходят от стран Европы. «Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в России не стремятся к конфронтации с НАТО. Однако Москве необходимо принимать меры для обеспечения своей безопасности и интересов.

Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.

