Война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил политик.

Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России. Однако при этом он подчеркнул, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания «как в конвенциональном, так и в ядерном плане».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее высказал предположение, что Россия не может напасть на Евросоюз якобы из-за недостатка сил.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

Немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет НАТО раннее написало, что в НАТО посчитали новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — сообщалось в материале.

По мнению разведки НАТО, «Буревестник» представляет серьезную опасность, так как обладает высокой маневренностью, эти ракеты способны развивать скорость до 900 километров в час и могут запускаться с мобильных пусковых установок. «"Буревестник" может "вращаться по орбите" в течение длительного времени, прежде чем поразить цель», — отмечается в отчете.

В МИД РФ сделали предупреждение НАТО

Если страны Североатлантического альянса (НАТО) примут решение напасть на Россию, то Москва отреагирует должным образом. С таким предупреждением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Если такая безумная затея, как напасть на Россию, возникает у стратегов в НАТО, то у них не должно оставаться никаких сомнений, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности (...). Мы готовы к любому развитию событий, но при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества», — подчеркнула дипломат.

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Захарова также отметила, что у Москвы нет планов нападения на страны альянса. Однако она добавила, что необходимые меры по обеспечению безопасности России предпринимаются «уже сейчас», особенно на фоне наращивания военным блоком своих контингентов вблизи российских границ.

Путин назвал истерией Запада заявления о якобы планах России напасть на Европу

Страны Запада — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. Таким образом президент России Владимир Путин высказался об истерии в западных странах о якобы планах России напасть на Европу.

«Они специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу», — сказал он.

По словам российского лидера, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у Москвы нет желания нападать на кого-то.