В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

Bild: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой

В НАТО посчитали новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет Североатлантического альянса.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — сообщается в материале.

Также, согласно докладу, особо сильные опасения вызывают новые российские ракеты «Буревестник», которые уже готовы к развертыванию. По мнению разведки НАТО, они представляют серьезную опасность, так как обладают высокой маневренностью, способны развивать скорость до 900 километров в час и могут запускаться с мобильных пусковых установок. «"Буревестник" может "вращаться по орбите" в течение длительного времени, прежде чем поразить цель», — отмечается в отчете.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня.