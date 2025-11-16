Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 16 ноября 2025Мир

В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

Bild: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В НАТО посчитали новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет Североатлантического альянса.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — сообщается в материале.

Материалы по теме:
Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Русский могильщикРоссийские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
23 апреля 2018
По всем фронтам Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
По всем фронтамЧто стало с ядерным оружием России после распада СССР
25 октября 2019

Также, согласно докладу, особо сильные опасения вызывают новые российские ракеты «Буревестник», которые уже готовы к развертыванию. По мнению разведки НАТО, они представляют серьезную опасность, так как обладают высокой маневренностью, способны развивать скорость до 900 километров в час и могут запускаться с мобильных пусковых установок. «"Буревестник" может "вращаться по орбите" в течение длительного времени, прежде чем поразить цель», — отмечается в отчете.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

    «Купол Донбасса» перехватил чешские дроны

    В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

    Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

    Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

    В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

    Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

    Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

    Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости