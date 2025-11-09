Россия
В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

Песков: «Буревестник» и «Посейдон» являются прорывными технологиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Фото: РИА Новости

Ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Соединенным Штатам не следует путать испытания «Посейдона» и «Буревестника» с ядерными. «Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле отвергают опасения, будто современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года.

