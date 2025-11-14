Мир
16:01, 14 ноября 2025

Захарова сделала предупреждение НАТО

Захарова: Москва отреагирует, если НАТО решит напасть на Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Если страны Североатлантического альянса примут решение напасть на Россию, то Москва отреагирует должным образом. С таким предупреждением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Если такая безумная затея, как напасть на Россию, возникает у стратегов в НАТО, то у них не должно оставаться никаких сомнений, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности (...). Мы готовы к любому развитию событий, но при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что у Москвы нет планов нападения на страны альянса. Однако она добавила, что необходимые меры по обеспечению безопасности России предпринимаются «уже сейчас», особенно на фоне наращивания военным блоком своих контингентов вблизи российских границ.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры являются «специалистами по фильмам ужасов». Он пояснил, что на Западе постоянно нагнетается истерия по поводу того, что Москва якобы задумала нападать на Европу.

Российский лидер неоднократно отвергал такие обвинения, указывая на то, что западные лидеры сами придумали такую «страшилку».

