Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:39, 17 ноября 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

РИА Новости: На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Donald Giannatti / Unsplash

На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства. Об этом РИА Новости рассказали украинцы из нескольких областей государства, их ответы агентству передал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — пожаловался житель Николаева.

Житель Кривого Рога отметил, что с нового года траты на ЖКХ взлетят «капитально». Он также указал, что за год мясопродукты подорожали на 100-150 гривен (193-289 рублей — прим. «Ленты.ру»), а лекарства — на 50-300 гривен (96-579 рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Цены выросли очень сильно. Даже если сравнивать с относительно недавнем временем, например, летом 2024 года», — поведал житель Одессы, добавив, что только на оплату ЖКХ у местного населения уходит порядка половины зарплаты.

Ранее стало известно, что около половины украинцев считают, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости