В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

РИА Новости: На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства

На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства. Об этом РИА Новости рассказали украинцы из нескольких областей государства, их ответы агентству передал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — пожаловался житель Николаева.

Житель Кривого Рога отметил, что с нового года траты на ЖКХ взлетят «капитально». Он также указал, что за год мясопродукты подорожали на 100-150 гривен (193-289 рублей — прим. «Ленты.ру»), а лекарства — на 50-300 гривен (96-579 рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Цены выросли очень сильно. Даже если сравнивать с относительно недавнем временем, например, летом 2024 года», — поведал житель Одессы, добавив, что только на оплату ЖКХ у местного населения уходит порядка половины зарплаты.

Ранее стало известно, что около половины украинцев считают, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась.