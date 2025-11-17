Забота о себе
Врач призвала обзавестись одной привычкой после еды

Врач Виола призвала после еды ходить 10 минут для профилактики изжоги
Врач общей практики Хизер Виола заявила, что если обзавестись одной привычкой после еды, то можно существенно улучшить здоровье. Об этом она рассказала изданию Infobae.

Так, Виола призвала после еды заниматься ходьбой. Благодаря такой физической активности пища будет лучше перемещаться по желудочно-кишечному тракту, пояснила она.

Кроме того, данное занятие облегчает симптомы несварения желудка, а также помогает в профилактике изжоги и рефлюкса, добавила доктор. Особенно полезны прогулки тем людям, у которых часто возникают запоры и вздутие живота. Причем для получения перечисленных положительных эффектов достаточно ходить на протяжении всего 10 минут, заключила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог Меган Росси призвала не отказываться полностью от сахара. По ее словам, радикальное исключение этого продукта из рациона чревато проблемами с психикой.

