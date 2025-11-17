Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 17 ноября 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

Жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусорный коллапс.
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: URA.RU / ТАСС

Жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусорный коллапс, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Они рассказали, что уже месяц на улице Транспортная не ставят мусорные баки. Образовалась свалка: мусор разлетается по дороге, бегают крысы, а в квартирах появились тараканы. Мусор вычищают только с центральной улицы, но оставляют по краям дороги.

На жалобы в соцсетях местная администрация никак не реагирует. Известно, что на мусор жалуются давно: так, информация о «назревающем мусорном коллапсе» появлялась еще в 2018 году.

Ранее сообщалось о горах мусора на улицах Буйнакска в Дагестане. Свалка появилась даже на одной из главных улиц города — Ломоносова. Очевидцы поделились кадрами, на которых среди куч мусора пасутся коровы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Известную певицу задушили в доме престарелых

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости