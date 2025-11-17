Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

Жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусорный коллапс.

Жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусорный коллапс, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Они рассказали, что уже месяц на улице Транспортная не ставят мусорные баки. Образовалась свалка: мусор разлетается по дороге, бегают крысы, а в квартирах появились тараканы. Мусор вычищают только с центральной улицы, но оставляют по краям дороги.

На жалобы в соцсетях местная администрация никак не реагирует. Известно, что на мусор жалуются давно: так, информация о «назревающем мусорном коллапсе» появлялась еще в 2018 году.

Ранее сообщалось о горах мусора на улицах Буйнакска в Дагестане. Свалка появилась даже на одной из главных улиц города — Ломоносова. Очевидцы поделились кадрами, на которых среди куч мусора пасутся коровы.