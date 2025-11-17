Интернет и СМИ
03:17, 17 ноября 2025

Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

Журналист Ваннер: Коррупционный скандал сорвал план Зеленского по мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Коррупционный скандал на Украине помешал президенту страны Владимиру Зеленскому снизить призывной возраст из опасений стать еще более непопулярным среди населения. О срыве плана украинского лидера сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Зеленский теперь этого [снижения призывного возраста] не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — рассказал журналист.

Как указал Ваннер, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с пополнением состава и массовым дезертирством из-за нежелания мобилизованных сражаться.

«Большая проблема заключается в том, что как только украинцы оказываются в войсках, на учениях или на передовой, то они бегут», — добавил он.

Ранее Ваннер выразил мнение, что Зеленский уже не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Киеве. Он заявил, что состоявшиеся в Киеве протесты указывают на то, что жители страны не готовы мириться с текущим положением дел, и уже сейчас они действуют, «не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко».

