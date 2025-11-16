Welt: Киев стал опасным местом для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Киеве. С таким мнением выступил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который сейчас пребывает в столице республики.

«Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него [Зеленского]. И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — считает Ваннер.

По его мнению, состоявшиеся в Киеве в субботу протесты указывают на то, что жители страны не готовы мириться с текущим положением дел, и уже сейчас они действуют, «не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко».

Ранее сообщалось, что на митинге в Киеве прозвучал призыв к импичменту Зеленского.