Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 16 ноября 2025Мир

Немецкий журналист назвал Киев опасным для Зеленского местом

Welt: Киев стал опасным местом для Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Киеве. С таким мнением выступил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который сейчас пребывает в столице республики.

«Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него [Зеленского]. И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — считает Ваннер.

По его мнению, состоявшиеся в Киеве в субботу протесты указывают на то, что жители страны не готовы мириться с текущим положением дел, и уже сейчас они действуют, «не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко».

Ранее сообщалось, что на митинге в Киеве прозвучал призыв к импичменту Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа не смогла убедить Бельгию конфисковать российские активы в пользу Украины. Хранящий деньги депозитарий готов судиться

    Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о влиянии ударов возмездия ВС России на Зеленского

    Гоночный автомобиль врезался в толпу людей

    Назван способ вдвое увеличить размер пенсии

    В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе

    В США рассказали о важности Красноармейска для ВСУ

    В Москве зафиксировали рекордное для 15 ноября количество осадков

    В Москве спасли чихуахуа после падения на крохотную собаку 20-литровой бутылки с водой

    Немецкий журналист назвал Киев опасным для Зеленского местом

    В Греции запретили митинги из-за приезда Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости