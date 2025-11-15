Бывший СССР
16:59, 15 ноября 2025
Бывший СССР

В Киеве потребовали объявить импичмент Зеленскому

«Время.ua»: На митинге в Киеве прозвучал призыв к импичменту Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На митинге в Киеве прозвучал призыв к импичменту президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Время.ua».

Один из участников митинга призвал запустить механизм объявления «народного импичмента» Зеленскому. Он также предложил создать временное переходное правительство с последующей подготовкой к выборам.

«Если Рада не может, нужно делать это напрямую — через общественный импичмент», — отметил мужчина.

15 ноября в Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и Владимира Зеленского.

