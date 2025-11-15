Бывший СССР
На Майдане прошел митинг против Зеленского

На Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, на площади собралось около 100 человек. Люди держали в руках плакаты с надписью «Зеленский — преступник» и призывами к его отставке. Митингующие также демонстрировали антикоррупционные лозунги.

Ранее сообщалось, что украинская антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает в Киеве митинг.

13 ноября стало известно, что на Украине началась подготовка протестов против украинского лидера.

