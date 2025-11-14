«Страна.ua»: Активистка Барабаш собирает на майдане в Киеве митинг 15 ноября

Антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает на майдане Независимости в Киеве митинг 15 ноября. Появившиеся подробности готовящегося Майдана сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр», — заявила она.

По ее словам, потеря окруженного Вооруженными силами (ВС) России Красноармейска (украинское название — Покровск) станет непоправимым ударом для украинской власти, так как коррупционные схемы, которые были раскрыты благодаря Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), затрагивают военный и энергетический секторы.

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

