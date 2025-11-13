На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

Корчинский: На Украине готовят Майдан против Зеленского из-за коррупционных схем

На Украине началась подготовка Майдана против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Что касается уличных протестов, то они уже готовятся, готовится уже Майдан, готовятся уличные беспорядки, готовится попытка подорвать фронт», — заявил он.

По словам Корчинского, в подготовке протеста принимают участие «серьезные люди», например, мэры некоторых украинских городов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.