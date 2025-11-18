Экономика
11:01, 18 ноября 2025Экономика

Альфа-Банк купил крупнейшего независимого автолизингового оператора

Альфа-Банк сообщил о покупке 87,5 % акций автолизинговой компании «Европлан»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Инвестиционный холдинг SFI продал 87,5 процента акций независимой автолизинговой компании «Европлан» Альфа-Банку. В пресс-релизе на сайте кредитная организация назвала покупку крупнейшей в своей истории.

В рамках соглашения компанию оценили в 65 миллиардов рублей за 100 процентов акций. Завершение сделки состоится после закрытия реестров акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев текущего года. Также для него необходимо получить корпоративные одобрения и согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Финальную стоимость продажи скорректируют на размер указанных выше дивидендов. После того как сделка состоится, Альфа-Банк направит миноритариям предложение о выкупе акций.

Глава банка Владимир Верхошинский назвал важными инвестиции в это направление бизнеса. Он подчеркнул, что «Европлан» является лидером по объему портфеля среди независимых участников рынка и активно развивает бизнес. Покупка позволит Альфа-Банку удвоить свою долю на рынке автолизинга, поскольку у организации уже есть Альфа-Лизинг.

Ранее Альфа-Банк сообщил, что запустил пилотную версию технологии бесконтактной оплаты «Оплата взглядом» на своих терминалах. Сервис уже доступен для сотрудников банка с Android-устройствами.

    Все новости