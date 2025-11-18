В Волгограде брат обвинил медиков в смерти его сестры

В Волгограде брат невыжившей пациентки российской больницы обвинил медиков в ее смерти. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн».

Ольгу Плотникову привезли в одну из местных больниц с приступами удушья. По словам ее брата, после этого женщину без его ведома перевели в другой стационар. К этому времени россиянка уже была в критическом состоянии, заявил собеседник агентства.

Когда мужчине сообщили о смерти родственницы, ему сказали, что помочь ей было нельзя, и речь шла лишь о поддерживающей терапии. Россиянин уверен, что сестру можно было спасти, если бы ее не переводили из одного медицинского учреждения в другое.

