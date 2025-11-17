Стало известно о смерти пациента после приема у стоматолога в российском городе

Хабаровский СК сообщил о смерти пациента стоматологической клиники после приема

В Хабаровске проводится проверка в связи со смертью пациента местной стоматологической клиники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю.

Как сообщили агентству в ведомстве, смерть россиянина наступила в краевой клинической больнице № 1 после приема у стоматолога, проводившегося под наркозом. Точную причину произошедшего определит вскрытие.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что причиной состояния ребенка стал наркоз. Спасти его не удалось.

Похожий случай произошел в Перми. Там местный житель впал в кому после удаления зуба мудрости. Как стало известно, у пациента начался сепсис, в результате которого он полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких. Однако спасти его врачи не смогли.