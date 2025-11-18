Ценам на нефть предсказали резкое падение

Goldman Sachs: Стоимость нефти Brent к концу 2026 года упадет до $56 за баррель

До конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent опустится до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов. Об этом говорится в новом прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Текущие ожидания рынка находятся на уровне 63 и 60 долларов за баррель соответственно, но аналитики ориентируются на профицит на рынке в размере двух миллионов баррелей в сутки, что будет давить на цены.

В банке указали, что в 2025-2026 годах ожидается резкий рост нового предложения благодаря долгосрочным проектам, отложенным из-за пандемии COVID-19, но теперь наращивающим добычу. Кроме того, страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей.

Роста цен Goldman Sachs ожидает в 2027 году, так что в концу 2028-го Brent может подорожать до 80 долларов за баррель, а WTI — до 76 долларов.

При этом размах возможного уровня цен в следующие пару лет аналитики заложили довольно большой. Если поставки из стран, не входящих в ОПЕК, окажутся устойчивыми, то Brent может подешеветь и до 40 долларов за баррель, а если западным странам удастся заблокировать поставки из России, то цена может вырасти до 70 долларов.

Ранее подсчеты Argus Media показали, что стоимость основного экспортного сорта нефти Urals на фоне санкций США упала до 36,61 доллара за баррель — самого низкого показателя с марта 2023 года.