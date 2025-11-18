Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 18 ноября 2025Экономика

Ценам на нефть предсказали резкое падение

Goldman Sachs: Стоимость нефти Brent к концу 2026 года упадет до $56 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

До конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent опустится до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов. Об этом говорится в новом прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Текущие ожидания рынка находятся на уровне 63 и 60 долларов за баррель соответственно, но аналитики ориентируются на профицит на рынке в размере двух миллионов баррелей в сутки, что будет давить на цены.

В банке указали, что в 2025-2026 годах ожидается резкий рост нового предложения благодаря долгосрочным проектам, отложенным из-за пандемии COVID-19, но теперь наращивающим добычу. Кроме того, страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей.

Роста цен Goldman Sachs ожидает в 2027 году, так что в концу 2028-го Brent может подорожать до 80 долларов за баррель, а WTI — до 76 долларов.

При этом размах возможного уровня цен в следующие пару лет аналитики заложили довольно большой. Если поставки из стран, не входящих в ОПЕК, окажутся устойчивыми, то Brent может подешеветь и до 40 долларов за баррель, а если западным странам удастся заблокировать поставки из России, то цена может вырасти до 70 долларов.

Ранее подсчеты Argus Media показали, что стоимость основного экспортного сорта нефти Urals на фоне санкций США упала до 36,61 доллара за баррель — самого низкого показателя с марта 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Антикоррупционные органы Украины предрекли Зеленскому расплату на фоне скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости