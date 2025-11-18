Мадуро назвал единственный способ разрешить конфликт с США

Президент Венесуэлы Мадуро заявил об открытости диалога с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он открыт для диалога с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран, назвав диалог единственным способом урегулирования конфликтных ситуаций. Слова главы республики приводит телеканал CNN.

«Любой, кто хочет поговорить с Венесуэлой, будет делать это с глазу на глаз. Мы подтверждаем, что только с помощью дипломатии свободные страны и правительства могут понять друг друга, и только с помощью диалога они могут найти точки соприкосновения по вопросам, представляющим взаимный интерес», — отметил венесуэльский лидер.

Мадуро подчеркнул, что диалог является путем к «поиску истины и мира», которым «нет альтернативы» в разрешении спорных вопросов между странами.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльские власти выразили желание вступить в переговорный процесс с США. Также американский лидер добавил, что не исключает диалога с Мадуро на фоне сообщений об эскалации обстановки в Карибском море.

