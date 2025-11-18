Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду

По прогнозам синоптиков Росгидромета, период с 10 до 18 часов во вторник, 18 ноября, местами в Москве ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом жителей города предупредили в Telegram-канале Главного управления МЧС по Москве.

Москвичам посоветовали аккуратно управлять транспортом: значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не рекомендуется укрываться под деревьями. Детей москвичам посоветовали не оставлять без присмотра.

В Москве во вторник ожидается дождливая погода с температурой до плюс десяти градусов. На дорогах местами гололед.