Мужчина пришел в школу и побил обидчика младшего брата

В Таиланде мужчина побил школьника, который травил его младшего брата

В Таиланде задержали 24-летнего мужчину по имени Абдурачит, который пришел в школу и побил 14-летнего школьника. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Абдулрачит решил вступиться за младшего брата, которого давно травил другой школьник. В тот день обидчик поставил подростку подножку, из-за чего его брат упал и разбил губу. Это, по словам Абдулрачита, был не первый случай. При этом его брат не может дать сдачи: он страдает от астмы и анемии и быстро утомляется, что повышает риск кардиогенного шока.

Когда Абдулрачит узнал о произошедшем, он вооружился пистолетом для страйкбола, принял метамфетамин и поехал в школу. В классе он нашел обидчика брата, начал угрожать ему пистолетом и побил. Очевидец снял происходящее на видео и опубликовал в соцсети.

Избитый школьник попал в больницу. Он оказался внуком местного политика, входящего в совет провинции. Полиция начала расследование.

