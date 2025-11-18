Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:02, 18 ноября 2025Из жизни

Мужчина пришел в школу и побил обидчика младшего брата

В Таиланде мужчина побил школьника, который травил его младшего брата
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: smolaw / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде задержали 24-летнего мужчину по имени Абдурачит, который пришел в школу и побил 14-летнего школьника. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Абдулрачит решил вступиться за младшего брата, которого давно травил другой школьник. В тот день обидчик поставил подростку подножку, из-за чего его брат упал и разбил губу. Это, по словам Абдулрачита, был не первый случай. При этом его брат не может дать сдачи: он страдает от астмы и анемии и быстро утомляется, что повышает риск кардиогенного шока.

Когда Абдулрачит узнал о произошедшем, он вооружился пистолетом для страйкбола, принял метамфетамин и поехал в школу. В классе он нашел обидчика брата, начал угрожать ему пистолетом и побил. Очевидец снял происходящее на видео и опубликовал в соцсети.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Избитый школьник попал в больницу. Он оказался внуком местного политика, входящего в совет провинции. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в США учительница средней школы устроила в своем классе «бойцовский клуб». Она попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках во время ее уроков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    В Подмосковье люди в масках ворвались в дом к иностранцам и похитили 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости