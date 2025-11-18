Забота о себе
09:29, 18 ноября 2025Забота о себе

Парам назвали укрепляющее отношения лучше секса занятие

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог Ракель Маскарак заявила, что одно занятие поможет укрепить отношения в паре даже лучше секса. Ее слова передает издание 20minutos.

Маскарак посоветовала партнерам, помимо секса, уделять внимание поцелуям. В подтверждение своих слов она привела исследование, показавшее, что во время этого занятия активируются области головного мозга, отвечающие за привязанность и удовольствие.

Кроме того, по словам нейробиолога, благодаря поцелуям в организме вырабатываются нейромедиаторы дофамин, окситоцин и серотонин. Этот коктейль из гормонов улучшает настроение, повышает доверие между партнерами, способствует близости и укреплению эмоциональной связи, объяснила Маскарак.

Ранее психолог Алина Михайлова заявила, что целовать в губы можно только маленьких детей, которые еще не ходят в школу. Однако, по ее словам, даже в этом случае важно тщательно отслеживать реакцию ребенка.

