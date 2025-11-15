Забота о себе
17:34, 15 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

Психолог Михайлова: Целовать в губы допустимо только маленьких детей
Наталья Обрядина1

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова ответила на вопрос, можно ли целовать детей в губы. Своим мнением на эту тему она поделилась с «Лентой.ру».

Михайлова заявила, что целовать в губы допустимо только маленьких детей, то есть младенцев и дошкольников. Причем делать это можно только при условии, что они не смущаются и не отстраняются. Если же реакция ребенка на такую форму привязанности негативная, психолог посоветовала переходить к более нейтральному проявлению чувств: объятиям, поцелуям в лоб или щеки.

Детей старше шести лет, по мнению специалистки, целовать в губы однозначно не стоит. «В старшем возрасте подобные проявления любви начинают иметь социальную, гендерную и сексуальную нагрузку. Особенно важно прекратить это делать против воли ребенка или в присутствии других людей, ведь уважение к границам тела — главный урок, который он получает от родителей», — подчеркнула она.

