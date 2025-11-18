Россия
12:13, 18 ноября 2025Россия

Первый российский регион объявил о запрете продажи энергетиков

Свердловская область первой из регионов объявила о запрете продажи энергетиков
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Свердловская область стала первым из регионов России, объявившим о запрете продажи энергетических напитков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий, передает Telegram-канал 66.ru.

По сведениям издания, местные депутаты единогласно приняли законопроект по этой теме. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В свою очередь, глава агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова пояснила, что речи о полном запрете продажи не идет.

По ее словам, ограничения необходимы, чтобы уберечь жителей региона, в частности детей и подростков, от чрезмерного употребления энергетиков.

Должностных лиц будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей, а юридические лица — на 50-100 тысяч рублей. В Свердловской области энергетики продают в 32,8 тысячи местах, выяснил 66.ru.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за продажу энергетиков детям.

