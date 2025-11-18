Песков выступил с призывом к Европе после актов саботажа в Польше

Песков: Примечательно, что украинцы фигурируют в актах саботажа в Польше

Страны Европейского союза (ЕС) должны сделать выводы после того, как граждане Украины оказались замешаны в подрыве железнодорожной линии в Польше. С таким призывом выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. На месте поляков, немцев, французов я бы, наверное, задумался», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков также напомнил о том, что в терактах на газопроводах «Северный поток» также были замешаны украинцы. «Если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придется встретиться с очень суровыми последствиями», — добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге, ведущей на Украину, совершили украинцы. «Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге. Мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе. Они сделали это в тот момент, когда их еще не опознали», — заявил польский премьер в ходе выступления в Сейме.