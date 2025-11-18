Мир
Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

Премьер Польши Туск: Взрыв на железной дороге совершили граждане Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Взрыв на железной дороге в Польше, ведущей на Украину, совершили украинцы. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, его слова передает Reuters.

«Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге. Мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе. Они сделали это в тот момент, когда их еще не опознали», — заявил польский премьер в ходе выступления в Сейме.

По словам Туска, один из подозреваемых в мае был осужден судом Львова «за диверсии на территории Украины». Он добавил, что на данном этапе выяснения обстоятельств произошедшего польские спецслужбы «не могут обнародовать данные» двух мужчин.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин. При этом министр не привел никаких доказательств. Он отметил, что абсолютная уверенность в том, кто является виновником, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

