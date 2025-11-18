Экономика
10:21, 18 ноября 2025Экономика

В России обеспокоились ростом неплатежей от госкомпаний

«Ъ»: Власти задумали ужесточить требования оплаты заказов у МСП для госкомпаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Проблема хронических неплатежей компаний с государственным участием при заказах у представителей малого и среднего бизнеса (МСП) существенно обострилась, способы ее решения обсуждали на конференции «Госзаказ для российских поставщиков». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Замглавы Казначейства Анна Катамадзе объяснила, что закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ) менее требователен к заказчикам, чем закон о госзакупках (44-ФЗ), и предприятия этим пользуются, перенося сроки оплаты по своему усмотрению.

Во многих случаях срыв оплаты выглядит преднамеренным, потому что госкомпании прокручивают средства на депозитах и получают доход, превышающий возможные расходы на пени и судебные издержки.

Такая практика в условиях, сложившихся с 2022 года, особенно сильно бьет по МСП. Возможности экспорта у них резко сократились, так что во многом их выживание стало зависеть от заказов, связанных с государством. Для большого количества представителей сектора госкомпании стали единственными покупателями, а с учетом роста стоимости заемного финансирования при задержке оплаты заказов они остаются без средств.

Впрочем, в Корпорации МСП отмечали, что промедления с оплатой связаны и с тем, что у госкомпаний самих нет денег. В результате попытка принудить их платить МСП может привести к ухудшению их финансового положения и необходимости сокращения инвестиционных программ, а это ударит по налоговой базе и сократит поступления в бюджет.

Как указала Катамадзе, Минфину придется искать решения непростой проблемы сохранения финансовой устойчивости госкомпаний и спасения предприятий МСП. Одним из способов остается сближение законов о госзакупках и закупках госкомпаний.

На проблему с получением средств от госкомпаний российский бизнес жалуется уже более полугода. Так, участники мартовского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали власти не допустить развития кризиса неплатежей и каким-то образом повлиять на заказчиков с госучастием.

    Все новости