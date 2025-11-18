Россия
Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

Минченко: Покушение на Шойгу могло иметь громкий медийный эффект
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

При выборе потенциальной жертвы теракта Киев руководствуется стремлением достичь медийного эффекта. Таким образом в беседе с газетой «Взгляд» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал попытку покушения на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу.

«То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы его гибель могла иметь громкий медийный эффект», — объяснил политолог.

В связи с этим Минченко напомнил о трагической судьбе военкора Владлена Татарского, а также покушениях на писателя Захара Прилепина и философа Александра Дугина.

17 ноября стало известно, что на Шойгу пытались совершить покушение — это планировали сделать на Троекуровском кладбище. Покушение планировалось несколько дней назад, когда чиновник навещал своих покойных родственников.

Задержаны были три человека — два гражданина России и мигрант из Центральной Азии. Кроме того, в подготовке покушения участвовал живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого российские правоохранительные органы разыскивают за незаконный оборот оружия и убийство.

