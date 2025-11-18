Культура
15:30, 18 ноября 2025Культура

Популярность душевных песен объяснили

Певец Державин: Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певец Андрей Державин объяснил популярность душевных песен. Его цитирует Пятый канал.

По словам музыканта, понимание душевной композиции зависит от слушателя. «Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей: люди разные, песни разные, время выбирает героев», — отметил он.

Державин подчеркнул, что процесс создания музыки непредсказуем. «Можно долго сидеть, пыхтеть и сочинять, а потом вдруг выясняется то, что ты что-то сделал "вот так" на гитаре для друзей, — это лучшая песня на свете, которую знало человечество в своей истории», — добавил артист.

Ранее певица Люся Чеботина призналась, что не разделяет всеобщую ностальгию по нулевым. При этом артистка отметила, что понимает, почему многие скучают «по своему 2007-му».

