Популярность душевных песен объяснили

Певец Державин: Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей

Певец Андрей Державин объяснил популярность душевных песен. Его цитирует Пятый канал.

По словам музыканта, понимание душевной композиции зависит от слушателя. «Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей: люди разные, песни разные, время выбирает героев», — отметил он.

Державин подчеркнул, что процесс создания музыки непредсказуем. «Можно долго сидеть, пыхтеть и сочинять, а потом вдруг выясняется то, что ты что-то сделал "вот так" на гитаре для друзей, — это лучшая песня на свете, которую знало человечество в своей истории», — добавил артист.

