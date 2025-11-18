Бывший СССР
15:49, 18 ноября 2025Бывший СССР

Постсоветская страна описала отношения с Трампом фразой «стратегическое терпение»

Кобахидзе: Грузия находится «в режиме стратегического терпения» с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Globallookpress.com

Грузия находится «в режиме стратегического терпения» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр постсоветской страны Ираклий Кобахидзе, передает Formula.

«Мы все еще находимся в режиме стратегического терпения с США. Мы много раз говорили, что хотим восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретной дорожной картой», — заявил глава кабмина. Он также указал на пассивность нынешней администрации в Белом доме, добавив, что она находится под «влиянием неформального правительства».

В сентябре президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили предложил Дональду Трампу начать отношения между Вашингтоном и Тбилиси с чистого листа. До этого он же попросил главу Белого дома обратить внимание на его страну, обвинив Белый дом в пассивности.

6 ноября Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии проходит спецоперация. Она осуществляется оппозицией и направлена на подрыв национальных интересов страны.

