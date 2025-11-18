Путин обсудил с премьером Монголии двусторонние отношения и расширение сотрудничества

Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии Занданшатаром

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, стороны обсудили двусторонние отношения и расширение сотрудничества, передает РИА Новости.

«Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества», — отметил российский лидер.

Он добавил, что отношения развиваются поступательно, за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот между странами увеличился на 7,9 процента, что является хорошим показателем. Путин подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание трехстороннему сотрудничеству с Монголией и Китаем.

Ранее сообщалось, что президент и Занданшатара общались на русском языке. Монгольский премьер начал свое ответное слово на монгольском языке с синхронным переводом, но сразу после этого он перешел на русский.