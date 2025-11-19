Путин и премьер-министр одной страны провели встречу на русском языке

Путин и премьер-министр Монголии провели встречу на русском языке

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Политики общались на русском языке, так как глава монгольского кабмина свободно им владеет, сообщает ТАСС.

Занданшатар начал свое ответное слово на монгольском языке с синхронным переводом, но сразу после этого перешел на русский язык. «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве», — сказал премьер, передав российскому лидеру привет от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха.

Также в ходе встречи монгольский премьер представил нового сопредседателя от Улан-Батора российско-монгольской межправкомиссии Хассуурийн Ганхуяга, который недавно вступил в должность вице-премьера, отметив, что он тоже хорошо владеет русским языком.

