Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 18 ноября 2025Россия

Путин и премьер-министр одной страны провели встречу на русском языке

Путин и премьер-министр Монголии провели встречу на русском языке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Политики общались на русском языке, так как глава монгольского кабмина свободно им владеет, сообщает ТАСС.

Занданшатар начал свое ответное слово на монгольском языке с синхронным переводом, но сразу после этого перешел на русский язык. «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве», — сказал премьер, передав российскому лидеру привет от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха.

Также в ходе встречи монгольский премьер представил нового сопредседателя от Улан-Батора российско-монгольской межправкомиссии Хассуурийн Ганхуяга, который недавно вступил в должность вице-премьера, отметив, что он тоже хорошо владеет русским языком.

Ранее сообщалось, что Путин в формате видео-конференц-связи дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд арестовал причастного к делу Миндича кума Зеленского

    США допустили продажу Украине оборудования для обслуживания Patriot

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России

    Трамп назвал Эпштейна извращенцем

    Раскрыто число сбитых за день над регионами России украинских беспилотников

    На Украине предрекли встречу Ермака с Залужным

    Детектив НАБУ раскрыл подробности о стоящих за Миндичем бенефициарах

    Путин обсудил с премьером Монголии двусторонние отношения и расширение сотрудничества

    В ДНР ввели графики отключения электроэнергии из-за атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости