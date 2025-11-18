Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 18 ноября 2025Мир

Раскрыта позиция Бельгии по использованию российских активов

Politico: Бельгия не одобрит использование активов России без знания деталей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бельгия не одобрит использование замороженных российских активов, пока не будет знать в деталях, о чем идет речь. Об этом сообщает Politico.

«Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите, нам нужно сделать свою домашнюю работу сейчас», — приводит издание слова неназванного бельгийского чиновника.

По данным Politico, Бельгия хочет, чтобы Европейский союз разделил риски поровну. Источник подчеркнул, что Бельгия «не даст добро, пока не будет знать в деталях, о чем речь».

Ранее стало известно, что страны ЕС стали чаще выражать недовольство из-за отсутствия предложений от Еврокомиссии по вопросу предоставления дальнейшего финансирования нужд Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости