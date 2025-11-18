Забота о себе
Россиянам подсказали способ сделать гречку полезнее

Врач Вялов: При замачивании в гречке сохранится больше питательных веществ
Фото: Shchus / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов подсказал россиянам необычный способ приготовления гречки, который в последнее время становится все более популярным среди сторонников здорового питания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, чтобы сделать гречку полезнее, ее не стоит варить. Лучше замачивать крупу на ночь в воде. Так в ней сохранится больше питательных веществ, пояснил врач.

«Утром вы получаете готовую к употреблению гречку, которая идеально подходит для завтрака или легкого перекуса в течение дня», — добавил он. К тому же замачивание улучшает усвояемость гречки и делает ее более нежной, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Меган Росси заявила, что полный отказ от сахара чреват проблемами со здоровьем. Она предупредила о риске возникновения авитаминоза из-за такого типа питания.

