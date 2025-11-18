Мир
06:16, 18 ноября 2025Мир

Суд заставил изнасилованную девочку помнить о своем обидчике

Суд в Британии заставил пятилетнюю девочку оставить фамилию отца-насильника
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Высокий суд в Великобритании обязал пятилетнюю девочку сохранить фамилию отца, который изнасиловал ее и издевался над матерью. Об этом пишет таблоид The Sun.

Жертва не видела своего родственника с декабря 2021 года, но теперь должна оставить его фамилию. Судья решил, что такая смена «разорвет родительскую связь девочки с ее отцом». В постановлении указывалось, что фамилия является ключевой частью личности и наследия ребенка.

При этом суд проигнорировал утверждения матери о том, что сохранение фамилии насильника – это углубление и повторение травмы ребенка. Адвокат Шарлотта Праудман, выступившая в защиту интересов женщины и ее дочери, заявила, что решение суда говорит о превосходстве прав насильника над жертвой.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант в машине надругался над школьницей. Инцидент произошел вечером 10 октября. Тогда 40-летний иностранный гражданин подвозил 17-летнюю девушку. Водитель увидел, что юная пассажирка находится в нетрезвом состоянии и воспользовался этим.

